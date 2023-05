Jasmine Carrisi | “Non ho vissuto benissimo i gossip sui miei genitori | da figlia non è bello vedere certe cose Romina Power? Non ho rapporti con lei”

(Di martedì 9 maggio 2023) “Non porto un nome facile, non ho un genitore qualunque: vergognata mai, ma il peso l’ho sentito, quello sì”. A parlare è, la22enne di Al Bano e Loredana Lecciso, cantante con oltre 200mila follower su TikTok e più di 100mila su Instagram. La ragazza si è raccontata in un’accorata intervista al Corriere della Sera in cui tira le somme della sua vita did’arte, spiegando come i suoisiano stati molto cauti prima di lasciarle intraprendere la carriera nel mondo della musica. “Finché frequentavo il liceo mi hanno sempre tenuta fuori, io volevo iniziare da piccola, ma loro mi dicevano di aspettare, che dovevo capire se era una vera passione. La frase che mi ripetevano era una: quando sarai maggiorenne vediamo se ne sarai ancora convinta. Mi hanno ostacolato per ...

Nella lunga intervista rilasciata al quotidiano nazionale,ha parlato dei suoi progetti e del futuro che sogna, simile ma diverso a quello di Al Bano: 'Sento la responsabilità dell'...rompe il silenzio e per la prima volta racconta in che rapporti si trova con l'ex moglie di suo padre Romina Powerdiventa famosa non solo grazie al cognome che porta, ...Lo ha raccontato anche, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso : classe 2001, è la prima figlia della coppia (Al Bano aveva già tre figli con Romina Power) e oggi sogna di fare la ...

Jasmine Carrisi: «Papà Al Bano e mamma Loredana Lecciso hanno esagerato con il gossip. Con Romina non ho... Corriere della Sera

La Gialappa’s Band entra a far parte della squadra di TV8. A maggio su TV8 parte GialappaShow, il loro nuovo programma di prima serata, in simulcast anche su Sky Uno, prodotto da Banijay Italia.In que ...Jasmine Carrisi, figlia di Albano e di Loredana Lecciso, racconta come ha vissuto gli anni del gossip sui genitori e le sue aspettative future.