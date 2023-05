Jasmine Carrisi | “Da figlia non è bello vedere certe cose” E fa una rivelazione su Romina

Leggi su dilei

(Di martedì 9 maggio 2023) La fama dei genitori, con le sue luci e le sue ombre, la voglia di fare musica seguendo una strada già segnata dal papà e il fare parte di una famiglia notissima e sempre al centro dei gossip:ha 22 anni e si sta costruendo una carriera come cantante,di Al Bano e Loredana Lecciso è già una star sui social. Ma anche sul piccolo schermo dove, nonostante la giovane età, ha già accumulato qualche esperienza. Ma come ha vissuto la notorietà della sua famiglia? A parlarne è stata lei stessa in una lunga intervista in cui si è lasciata andare ai ricordi e a qualche riflessione., il rapporto con il gossip sulla sua famiglia Nascere in determinate famiglie segna per tutta la vita, perché la notorietà è fatta di luci e ombre. Anche di questo ha parlato ...