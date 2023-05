James Harden | chi ci capisce qualcosa è bravo

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 9 maggio 2023) Terzo quarto. Grant Williams si avvicina al canestro., sbucando dal nulla, ne intuisce le intenzioni. Prima gli schiaffeggia la palla via dalle mani. Poi, nella mischia che segue, ci si butta sopra con veemenza. Sullo slancio finisce per ribaltarsi a terra, con una mezza capriola espone il lato b alla folla del Wells Fargo Center. È un gesto goffo, caotico. Degno di un raduno del minibasket o del predatore sfigato di un cartone della Warner Bros. Ma il pubblico, voglioso di esorcizzare la paura, si esalta come se avesse appena segnato una tripla. Alla sirena mancano ancora molti minuti. Con la partita in controllo per i Sixers, nessuno ha idea di cosa sarebbe successo di lì a poco: la rimonta di Boston, il passaggio a vuoto di Embiid, e infine la tripla della vittoria segnata proprio da. Ma nulla restituisce ...