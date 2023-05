Italia in lutto | addio alla campionessa italiana

(Di martedì 9 maggio 2023) SOCIAL. La scomparsa della giovanedi karate di soli 21 anni, ha lasciato il mondo dello sport e della sua comunità in. La ragazza era stata ricoverata all’ospedale Civile di Brescia dallo scorso ottobre, dopo aver subito una crisi in casa. A causa delle sue precarie condizioni di salute, laera stata costretta a un lungo periodo di sedazione, ma solo nelle ultime settimane aveva dato segni di ripresa. Leggi anche: Gravein Rai,per sempre allo storico volto Leggi anche: “Verissimo”, Cristiano Malgioglio parla del terribile: “Un trauma incredibile” Chiara Danieli è morta Tuttavia, nella serata di venerdì 5 maggio, Chiara Danieli è morta. Le cause del decesso saranno stabilite dall’autopsia, disposta d...

Questa la storia che si snoda tra diverse location ine negli Stati Uniti, con le strade di Roma che si giustappongono all'atmosfera rurale del Mississipi: incapace di processare ilper ......inper l'attività di lancio paracadutisti', pur se registrati in Stati esteri. Non è la prima volta che incidenti coinvolgono, in modo diretto o indiretto, il 'Cappa'. Si va daldell'...I protagonisti della docu - serie sono madri e padri che non si sono mai rassegnati ad un... NEL NOME DEL FIGLIO è prodotto da Loft Produzioni per A+E Networks. Gli autori sono Matteo ...

Lutto nel Canottaggio Campano canottaggio.org

Le comunità di Agropoli e Castellabate sono in lutto per la scomparsa di Raffaele Di Biasi, scomparso all'età di 82 anni. Di Biasi è deceduto nel reparto ...Una terribilie notizia ha sconvolto l'atletica umbra: si è spenta a quasi 35 anni Beatrice Alfinito. La ragazza altotiberina combatteva da tempo con una terribile malattia e ci ha lasciati in un marte ...