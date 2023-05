Istat | aumentano divorzi e separazioni Ma al Sud separarsi resta ancora un lusso

(Di martedì 9 maggio 2023) “Nel periodo post covid abbiamo sicuramente registrato un boom di richieste di separazione,ma anche di cessazioni di convivenza con regolamentazione dell’affido di minori. Al Sud la percentuale è aumentata considerevolmente e abbiamo riscontrato un’importante richiesta di domande di separazione”. A parlare è Rosa Di Caprio, avvocato matrimonialista che, con centinaia di casi tra, affido minori e questioni patrimoniali, si occupa di diritto di famiglia da oltre 15 anni. La Di Caprio è anche autrice del testo “Separiamoci eamo”, il manuale per chi sta per. Avvocato, qual è la situazione?Basta guardare i dati dell’che ha pubblicato di recente il report “Matrimoni, unioni civili,” ...

Avvocato, qual è la situazione Basta guardare i dati dell'che ha pubblicato di recente il report ' Matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi ' secondo cui, se è vero che nel 2021 c'è ...Da ormai almeno 30 anni le povertàe il processo di impoverimento si è accentuato man ... Secondo l', in Toscana, anche la donna che lavora dedica in media 20 ore settimanali alle ...... quasi 12mila in ospedale per le bottei ricoveri in ospedale e si aggravano le ... Lo dicono i dati del nuovo report dell'Istituto Nazionale di Statistica () e del Ministero della Salute ...

Prezzi al consumo (provvisori) - Aprile 2023 Istat

“Nel periodo post covid abbiamo sicuramente registrato un boom di richieste di separazione, divorzi ma anche di cessazioni di convivenza con regolamentazione dell’affido di minori. Al Sud la percentua ...Pubblicato dall’Istat l’aggiornamento al 2022 degli indici annuali dei costi di gestione dei rifiuti con base di riferimento 2015=100. Tra il 2021 e il 2022 l’indice di costo è cresciuto del 4,5% come ...