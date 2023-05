Israele bombarda Gaza | “Uccisi tre leader della Jihad Islamica” Ma le vittime sono almeno 13 | anche 4 donne e 4 bambini

(Di martedì 9 maggio 2023) Il governo israeliano si dimostra sempre più ostaggio delle pretese anti-palestinesi avanzate dai partiti più estremisti che compongono (e tengono in piedi) la maggioranza. Così, a nemmeno una settimana dalle minacce di boicottaggio di ogni iniziativa legislativa da parte del partito Otzma Yehudit, guidato dal ministro per la Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir, che denunciava una risposta “debole” dell’esecutivo ai razzi lanciati da, nella notte raid israeliani hanno colpito la Striscia uccidendo13 persone, tra cui quattroe quattro, e ferendone altre 20. Secondo le autorità israeliane, l’azione aveva come obiettivo quello di colpire i, uno dei principali gruppi attivi nella piccola enclave ...

