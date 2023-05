Isola dei Famosi | sorpresa e riscoperta delle motivazioni per un naufrago | che adesso vuole rimanere sull’isola

(Di martedì 9 maggio 2023) Paolo, invece, aveva voglia di abbandonare l’prima della visita della sua compagna, ma dopo averla vista, ha dichiarato che non avrebbe voluto essere nominato, poiché ha capito che sta facendo un percorso econtinuare l’avventura La puntata di lunedì 8 maggio dell’deiha portato alla nomination di diversi concorrenti. Il televoto ha decretato la partenza di Christopher Leoni, raggiunto successivamente a Playa Sant’Elena da Nathaly Caldonazzo. Gianmaria, Fiore, Helena, Marco e Paolo sono i cinque naufraghi finiti in nomination. I leader della settimana, Pamela e Luca, invece, si sono salvati. Lapiù bella della puntata è stata riservata a Marco Mazzoli e Paolo Noise che hanno ricevuto la visitaproprie compagne dall’Italia. Mazzoli, felice e ...

Lo ha rivelato lei stessa dall'Honduras, dove si è spogliatasuoi vecchi abiti per vestire quelli di naufraga a L'Famosi. ' Ho avuto un ragazzo , ma quando dovevamo uscire insieme per ...Il trasferimentomigranti avverrà nei tempi necessari per lo svolgimento delle procedure di ...è stato proprio quello di mettere a punto un'azione che consenta di svuotare l'hotspot dell'nei ......ll': Olbia e Cagliari per le gare su strada mentre per gli appassionati del trail il calendario prevedeva l'appuntamento di Villacidro. La StraOlbia e la Karalis10 hanno messo in luce l'estro...

Isola dei Famosi, pagelle: Caldonazzo Maleficent (voto 9), Lo Cicero crede di fare la naja (voto 4) Corriere della Sera

Le ultime indiscrezioni sull'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, la modella Claudia Motta, la vorrebbero in crisi con il suo fidanzato, Simone Rugiati, a causa di un noto attore. Ecco di chi si tratter ...Dopo il Registro delle eredità immateriali della Sicilia (Reis), con cui la Regione Siciliana ha catalogato espressioni dei saperi dell’Isola per sottolinearne l’importanza nella nostra cultura e ...