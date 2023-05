Isola dei Famosi | gaffe durante la sorpresa a Marco e Paolo | tutto rovinato | ecco perché

(Di martedì 9 maggio 2023) Nel corso della puntata di ieri dell’deici sono stati parecchi momenti degni di nota, tra cui unaMazzoli eNoise. Nello specifico, gli autori hanno deciso di far sbarcare in Honduras le loro rispettive moglie eha anche fatto la proposta di matrimonio come si deve a L'articolo proviene da KontroKultura.

Dopo già alcune settimane di sfide estreme e tensioni tra i concorrenti, l'ultima puntata dell'Famosi 2023 ha visto i naufraghi mettere alla prova le loro abilità fisiche attraverso una prova del girarrosto. Durante la prova, tuttavia, l'attenzione del pubblico è stata catturata da un ...La rottura del braccetto dello sterzo stoppa la corsa sulle strade di un'che sembra fatta ... liberi di andare contromano a velocità proibite facendo un rumore del diavolo" , è il racconto...La vacanza a Ibiza tra sole, mare e dolce far niente 'E' un atto politico', così l'influencer e modella , fidanzata di Damiano, definisce il suo weekend nell'delle Baleari in un post sul suo profilo Instagram. La fa perché - scrive - è il riposo a diventare politico 'in una società che ritiene la performance, l'...

Come tutti sanno, ci vuole poco a far spazientire le persone all'interno di un reality, ancora di più in un contesto come quello dell'Isola dei Famosi. Qui infatti non si tratta solo di convivenza, ma ...Lunedì 8 maggio è andata in onda la quarta puntata de L'Isola dei Famosi. Il televoto ha decretato l'uscita dal reality di Christopher Leoni, che dunque ha abbandonato Playa Tosta. Mentre Pamela e ...