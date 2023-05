Isola dei Famosi | botta e risposta tra Ilary Blasi ed Alvin | l' inviato rimpiange Alessia Marcuzzi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 9 maggio 2023)dei, la frecciatina diè un chiaro riferimento ad, la presentatrice che ha preceduto la sua amica e collegaPotremmo definire lacome il il prolungamento divisto che, in questi anni, hanno praticamente condotto gli stessi programmi per l'emittente Mediaset.conduce Le Iene, viene infatti anche eletta come unica, tra le tante presentatrici conosciutissime (non solo come la, ma anche come Simona Ventura) che quando Nadia Toffa lascia questa terra, fa un discorso per la collega scomparsa. Successivamentearriva a condurre il Grande Fratello, la versione Vip rispetto a quella che ...