Isola dei Famosi 2023 | troppe volgarità e parolacce | Pier Silvio Berlusconi interviene?

(Di martedì 9 maggio 2023) Sono giunte numerose critiche durante l’ultima diretta dell’deie anche i piani alti avrebbero manifestato i primi malumori. La puntata appena conclusa, non a caso, è stata caratterizzata da quella che gli esperti definiscono una gestione assolutamente insufficiente. Ebbene sì perché lee lesi sono diffuse a profusione, indignando buona parte dell’opinione pubblica. Stando ai rumors,sarebbe intervenuto sulla questione.dei: Marco Mazzoli e Paolo Noise sotto accusa Il risultato dell’ultima puntata dell’deiè un mare di proteste per quanto visto. A finire nell’occhio del ciclone sono soprattutto ...

Marco Predolin polemico con Ilary Blasi dopo l'ultima puntata de L'Famosi . L'ex concorrente del reality, uscito per problemi di salute, aveva annunciato sui social che avrebbe detto la sua sull'uscita dal programma, ma nel corso della diretta non c'è stato ...Sconfitto al televoto Christopher Leoni, in nomination Gian Maria Sainato, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Helena Prestes e Fiore Argento... dato che, le truccatrici si stavano dirigendo proprio dalla conduttrice romana che avrebbe poi presentato una nuova puntata dell'Famosi . Il pensiero di Hermann Hesse ' Quanto più ...

Isola dei Famosi, pagelle: Caldonazzo Maleficent (voto 9), Lo Cicero crede di fare la naja (voto 4) Corriere della Sera

La stagione dell'Isola dei Famosi entra sempre più nel vivo, ma Ilary Blasi trova sempre il tempo per se stessa: l'ultimo gesto fa sognare ...Marco Predolin polemico con Ilary Blasi dopo l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi. L'ex concorrente del reality, uscito per problemi di salute, aveva annunciato sui social che ...