Isola dei famosi 2023 | Simone Antolini in ospedale | incerta la sua idoneità alla partecipazione

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 9 maggio 2023), il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone, ha avuto un collasso improvviso all’deie, dopo aver ricevuto il primo soccorso da Andrea Lo Cicero, il naufrago è stato portato nell’della zona, dove è attualmente ricoverato. Durante la puntata di ieri sera non sono state comunicate le attuali condizioni di salute del concorrente del reality show di Canale 5, che potrebbe essere schedato come non idoneo per partecipare al programma, come è successo a non pochi partecipanti di questa edizione, ma cosa gli è successo? E come ha reagito il suo compagno?deiricoverato: Alessandro Cecchi Paone svela i retroscena...