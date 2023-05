“Isola dei Famosi 2023” | Nathaly Caldonazzo senza freni | le accuse a concorrenti e autori

(Di martedì 9 maggio 2023) News tv. “dei”,contro. Ieri sera, 8 maggio, è andata in onda la quarta puntata dell’dei, condotta come sempre da Ilary Blasi. Nello studio di Canale 5 nel ruolo di opinionisti ci sono anche Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. I collegamenti con l’Honduras avvengono grazie all’aiuto del super inviato Alvin. Nel corso della diretta di ieri protagonista assoluta della puntata, la quale ha dovuto affrontare una prova per poter tornare in gioco dopo aver passato una settimana sull’di Sant’Elena. Tra una chiecchierata e l’altra con la padrona di casa la ...

Va a Rai 1 la sfida della prima serata di lunedì 8 maggio . L'ultima puntata della settima stagione di 'Un passo dal cielo' ha avuto la meglio su 'L'famosi' . Ecco tutti i dati Auditel della giornata. La prima serata dell'8 maggio: vince Un passo dal cielo . I dati dell'access prime time . I dati del preserale . Ascolti tv, come funziona ...Ieri sera durante la quarta puntata de L'Famosi , Helena Prestes è stata al centro di un'accesa discussione dopo le critiche di alcuni altri naufraghi. Sembra anche che l'amicizia tra la modella brasiliana e Cristiana Scuccia sia ...Continua l'avventuranostri due naufraghi Marco e Paolo all'Famosi e lo fa in grande stile. Questa volta è il buon Marco a far emozionare tutti con un gesto inaspettato. Ma andiamo con ordine: per i conduttori de Lo Zoo di 105 è stata una settimana ...

Come riportano gli ascolti tv di ieri, sabato 6 maggio 2023, la semifinale del Serale di Amici ha ottenuto una media di 4.083.000 spettatori pari al 27% di share. Ricordiamo che lo share è gonfiato… L ...09:39 - Valle dei Templi, studenti in cammino per la legalità: scatti da Piano San Gregorio +++09:27 - Aerobica giovanile, Discobolo Sciacca ai vertici nazionali +++09:24 - Porto di Sciacca, finanziam ...