Isola dei Famosi 2023 | il commento de La Velenosa – EPISODIO 4 | io non avrei la pazienza di Ilary

(Di martedì 9 maggio 2023) Meno male hanno fatto sbarcare in Honduras le mogli di Mazzoli e Noise perché poveri erano 48 ore che non le vedevano… Praticamente io conosco meglio le loro mogli di alcuni naufraghi. Per carità simpatici loro, stupendi i cani che si sono portate dietro le Stefanie, carina la proposta di matrimonio ma francamente mi pare un po’ troppo. Ok che in ogni reality ci sono figli e figliastri, concorrenti su cui gli autori puntano di più, ma manco a fa’ così però. Tra l’altro trovo insopportabile che continuino a dire di volere andare a casa e trovo ancora più insopportabile il modo in cui dallo studio li preghino quasi di non mollare. Ora, l’senza di loro non può andare avanti? Per me sì. Alla fine sono simpatici, fanno ridere in puntata ma non creano dinamiche di gioco. Dobbiamo sorbirceli per 2 mesi che si lamentano che vogliono uscire? No perché è ovvio che se non ...