Isola dei Famosi 2023 | Alessandro Cecchi Paone diviso da Simone Antolini minaccia di lasciare il programma

Leggi su movieplayer

(Di martedì 9 maggio 2023) Nella quarta puntata de L'deile coppie sono state divise, da oggi i naufraghi giocheranno come singoli La quarta puntata de L'deiè stata contraddistinta da forti tensioni trae Ilary Blasi. Durante la trasmissione, il giornalista ha rivelato il malore che ha colpitoe hato di abbandonare ilse sarà separato dal suo fidanzato. In risposta, la conduttrice ha replicato in modo deciso, affermando che avrebbe verificato le clausole del loro contratto. Nella puntata di ieri de L'dei, come anticipato nella presentazione, la tribù degli Accoppiati è stata ...