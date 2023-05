Isola 2023 | Paolo Noise sa già quando uscirà dal reality? Mossa sospetta

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 9 maggio 2023)e Marco Mazzoli sono, sicuramente, tra i concorrenti dell'dei Famosi più amati dal pubblico da casa. I due, però, sembrano essere già arrivati ad un punto di saturazione, sta di fatto che non vedono l'ora di lasciarsi alle spalle questa avventura. Ad ogni modo, in queste ore sul web sta circolando una notizia che sta gettando delle ombre su. L'influencer Deianira Marzano, infatti, ha divulgato una segnalazione secondo cui pare che il concorrente sia già a conoscenza di non arrivare fino alla fine di questo programma. Prima di sbarcare in Honduras, infatti, ha preso appuntamento per presenziare ad una serata in un locale, proprio per celebrare la sua esperienza. La data in cui si svolgerà questo evento, però, è antecedente alla chiusura ufficiale del programma. Cosa c'è dietro questa scelta così ...