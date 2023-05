Isola 17 | incidente per Luca Vetrone durante la prova

(Di martedì 9 maggio 2023)si è scontrato in gioco nelladel girarrosto con Pamela Camassa, ma qualcosa è andata storta: ecco cosa è accaduto al naufrago all’dei Famosie l’il gioco.la quarta puntata de L’dei Famosi due naufraghi si sono contesi laleader. Si tratta die Pamela Camassa. I due si sono sfidati sulladel girarrosto mantenendo duro sino alla fine, al punto che entrambi sono stati decretati leader, ciascuno della propria tribù. Ma qualcosalaè andata storta: il naufrago non è riuscito a trattenere la pipì, probabilmente a ...

... data la vicinanza dell'agli aeroporti terrestri. Ma, almeno a breve termine, l'esercito ... in particolare in una crisi come un incendio o una bordo quando gli aerei sono in volo e la ..., il momento imbarazzante di Ventrone Il momento 'imbarazzante' ha sicuramente lasciato il pubblico a bocca aperta e ha alimentato le voci e le domande sul futuro del concorrente nello show. Ma ...dei Famosi, l'imbarazzante durante il girarrosto: è scappata davvero a Luca Vetronedei famosi, due naufraghi scatenano l'ira dei fan: 'Raccomandati', cosa è successo Cristina ...

Isola dei Famosi 2023, l'incidente imbarazzante durante la prova del girarrosto: è scappata davvero a Luca Vet ilmessaggero.it

All’Isola dei Famosi va in scena un momento imbarazzante durante il girarrosto: ecco che cosa è successo a Luca Vetrone nella fatidica prova. Cosa sarà successo durante l’ultima puntata dell’Isola dei ...Incidente imbarazzante per Luca Vetrone a L'Isola dei Famosi 2023. Durante la prova leader, che stava disputando con Pamela Camassa, l'influencer e tiktoker si è fatto la pipì addosso. Pur di non perd ...