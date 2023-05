Isola 17 | ecco chi sarebbe il “famosissimo attore” causa della crisi tra Claudia Motta e Simone Rugiati

Leggi su isaechia

(Di martedì 9 maggio 2023) Dopo l’infortunio che le hato non poco spavento,ha dovuto lasciare anzitempo L’dei Famosi e fare ritorno in Italia. Ad accoglierla a braccia aperte, almeno in un primo momento, c’è stato il fidanzato, il quale sui social ha parlato del trauma cranicocompagna, mostrandosi sollevato per il fatto che tutto sia andato bene. Nelle scorse ore, però, qualcosa è cambiato eha pubblicato sul suo profilo Instagram un’eloquente storia con un angioletto che si trasformava in una faccina con il vomito, che è sembrata a molti un riferimento piuttosto evidente all’ex naufraga. Successivamente, sempre nelle sue storie, lo chef ha pubblicato un barattolo di salsa ricoperto dalle mosche accompagnato dalla scritta ...