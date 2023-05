Isola 17 | Alvin confessa perché punzecchiarsi con Ilary Blasi in diretta è “il raggiungimento di un traguardo”

(Di martedì 9 maggio 2023)ormai è una certezza per qualunque edizione de L’dei Famosi. Da ormai ben 5 anni, il conduttore infatti ricopre magistralmente il ruolo di inviato speciale in Honduras. Ogni giorno intrattiene il pubblico durante la fascia pomeridiana del reality e puntualmente, ognitelevisiva si collega in differita con lo studio in Italia. Tra lui e la conduttrice dell’(come ormai ben noto) si è stabilito un rapporto di complicità e amicizia che ha fatto spesso dubitare della loro reale simpatia reciproca. Più volte però entrambi hanno chiarito il forte legame che li accomuna. A Tv Sorrisi, lo stessoha peròto come sta vivendo questa esperienza: Vivo questa esperienza come se fosse la prima. Ormai sono quasi ...

Leggi Anche Cecchi Paone sbotta a 'L'' dopo l'abolizione delle coppie: 'Senza Simone non vado ... con le due donne anche i loro cagnolini, portati al guinzaglio da. Nel corso della serata, ...Nel corso dell'apertura della diretta dell'8 maggio, l'inviato in Honduras de ' L'dei famosi ', ha annunciato l'infortunio di Fiore Argento e Simone Antolini . Per entrambi fortunatamente non sembra essere nulla di grave e nessuno dei due, ...La showgirl durante la diretta dell'dei Famosi di lunedì serà ha ribadito di non velr avere ...interviene sottolinea: 'Nathaly gli autori chiedono ma non ti mettono in bocca le parole'.

Isola 17, Alvin confessa perché punzecchiarsi con Ilary Blasi in diretta è “il raggiungimento di un tr ... Isa e Chia

Alvin ormai è una certezza per qualunque edizione de L'Isola dei Famosi. Da ormai ben 5 anni, il conduttore infatti ricopre magistralmente il ...E` andata in onda ieri sera la quarta puntata dell’Isola dei Famosi. Tra naufraghi, opinionisti, inviato e conduttrice ecco tutte le pagelle della quarta serata del reality ...