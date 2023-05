“Io me ne vado E chiamo gli avvocati” Caos all’Isola dei Famosi | Cecchi Paone contro Ilary

Leggi su tuttivip

(Di martedì 9 maggio 2023) Era il 2007 quando il naufrago Alessandrosi scontrò con Simona Ventura, che ancora era l’iconica conduttrice. “È un gesto incivile quello che stai chiedendo, non ho mai votatoqualcuno non inizierò ora”, le disse. “La tua spocchia te la puoi mettere da un’altra parte”, l’indimenticabile replica. Beh sembra essere successo lo stesso a L’isola dei2023, ieri, conBlasi. È sin diretta. Non è stata sicuramente una puntata semplice ieri per il giornalista 61enne. Simone Antolini era rimasto in infermeria dove resterà fino alla fine della settimana, per tornare in gioco lunedì. Niente di grave, ma è svenuto tra le braccia di Alessandroche si è spaventato vedendo il compagno così debole per via de ...