Inzaghi | ' Per chi perde non sarà un fallimento Loro senza Leao? Non ci snatureremo'

"La posta in palio è altissima, sappiamo cosa rappresenta questa partita per noi e per i tifosi". Comincia così l'intervista di Simone a Sky prima della conferenza stampa alla vigilia del derby d'andata di Champions League, ad Appiano Gentile.

Calhanoglu-Brozovic e Dzeko-Lukaku: ecco chi sceglierà Inzaghi per l'euro-derby La Gazzetta dello Sport

Dopo aver conquistato a Roma.la quarta vittoria consecutiva in campionato, per l'Inter è arrivato il momento di tornare ad ascoltare la musichetta della Champions League e domani sera ..."Domani sappiamo che è una semifinale di Champions, è un derby, anzi è IL derby: sappiamo tutti quanto è importante per tutti noi e lo vogliamo affrontare nel migliore dei modi", ha detto il tecnico.