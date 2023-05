Persino Gianni Mura, epico cantore per l'epica di un tempo del calcio italiano, sulle pagine di Repubblica si appassiona al romanzo di formazione del Carpi, quando conquista la Serie A nel 2015. ......ha intenzione di voler rinnovare il chip S9 del dispositivo con l'aggiunta dellaA15. ... Gurman, noto giornalista di Bloomberg, ha condiviso le suesul suo nuovo canale Discord ...Siamo un paese iper moderno per l'utilizzo della, ma ridicoli in tutto il resto'. E la ... E' un EP frutto di, come per Fellini lo sono 'i film che si fanno come vogliono loro'. Un ...

Intuizioni, tecnologia, l’arte di piazzare gli esuberi: tutti i segreti del metodo Giuntoli La Gazzetta dello Sport

Doveva fare l’architetto, e in un certo senso lo è diventato: dal miracolo Carpi allo scudetto, dal controllo maniacale su tutto alle app che i giocatori devono scaricare, pensieri e opere di un ds ch ...