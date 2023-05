Internazionali d’Italia | il tabellone | Fognini con Murray | Sinner dalle parti di Djokovic

(Di martedì 9 maggio 2023) Si avvicina a grandi passi l’inizio deglianche per i protagonisti principali e ieri sera è stato reso ufficialmente noto il. Comincia letteralmente con il botto Fabioche troverà fin dal primo turno un avversario di assoluto livello come Andy. Insieme a, tra l’altro, è stato sorteggiato nella parte alta del, in cui si trova anche Novak. Ecco dunque quali sono gli accoppiamenti previsti., ilIn attesa degli ultimi verdetti che emergerannoqualificazioni, sono 9 gli italiani ai nastri di partenza degli. Se ...

...in modo chiaro le diverse personalità nazionali ed... La Proprietà Intellettuale e la tutela del Diritto'Autore si ... culturale e sociale dell'. "La legalità è un pilastro ...La tensione legata alla guerra Russia - Ucraina arriva anche sui campi del Foro Italico, a Roma. Al termine del match, valido per il primo turno delle qualificazioni agliBnl, tra Alexander Shevchenko e Oleksii Krutykh. Il primo, di nazionalità russa, ha vinto 2 - 0 la partita e si è qualificato per il turno successivo. Quello che però ha fatto ...Un'occasione'oro per i tanti appassionati che nei prossimi giorni andranno al Foro Italico per assistere agli2023. Oltre allo spettacolo tennistico da ammirare, i possessori di un biglietto valido per la sessione diurna di mercoledì 10 maggio e per quelle diurne da sabato 13 fino al ...