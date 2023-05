Internazionali d’Italia di Tennis | Sonego | “Il sogno è arrivare in finale”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 9 maggio 2023) Roma – “Roma è sicuramente il torneo più speciale del circuito, per il calore del pubblico e non solo. Si crea un’atmosfera incredibile e per gli italiani è più facile giocare. Tra i miei obiettivi c’è quello di superare il risultato del 2021 ein”. A dirlo, in un’intervista esclusiva aFever, è il talento torinese Lorenzo, numero 4 dell’Ital, che nell’edizione del 2021 a Roma raggiunse la semi, persa poi al terzo set contro Novak Djokovic. Roma per lui rappresenta anche il primo Masters 1000 giocato in tabellone, nel 2016. “Ricordo bene la prima volta, quando partii dalle pre-quali e arrivai fino al tabellone principale, ricordo una grande partita con Sousa e già lì il calore del pubblico mi aveva colpito, mi avevano praticamente adottato”. ...