Internazionali d’Italia 2023 | Swiatek | “Arrivo da una sconfitta | ma sto bene”

Leggi su sportface

(Di martedì 9 maggio 2023) “Sono contenta di essere a Roma e di essermi riposata un po’ qui. Sono parecchio carica per il mio primo allenamento”. Dopo i successi delle ultime due stagioni Igatorna agliBNL. La numero uno del mondo, reduce dalla finale persa contro Sabalenka a Madrid, prepara la sua difesa al titolo che inizierà giovedì 11 o venerdì 12 maggio. “Tutto il circuito sta crescendo e le giocatrici sono sempre più forti. Le finali in generale sono sempre toste – garantisce la polacca, che nelle ultime due edizioni del WTA 1000 roma ha cannibalizzato le finali contro Pliskova e Jabeur -. Ho grandi memorie di questo torneo, ma dovrò giocare al 100% e poi ci saranno le mie avversarie. Differenze tra questi tornei da 2 settimane e gli slam? Non è solo nel bye al primo turno. Negli slam hai vibes diverse perché sai di ...