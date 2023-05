Internazionali d’Italia 2023 | day 2 | Cobolli fa esplodere il Foro | Napolitano si regala una meritata soddisfazione

Leggi su sportface

(Di martedì 9 maggio 2023) Seconda giornata di tennis alItalico, che ha visto concludersi le qualificazioni di entrambi i tabelloni e l’inizio degli incontri del main draw femminile. La copertina del giorno non può che prendersela Flavio, che ha infiammato il Campo 2, quello più vicino in linea d’aria alla Curva Sud dello Stadio Olimpico in cui gioca la ‘sua’ Roma. Il tennista romano ha lottato, vinto e chiuso a terra, in lacrime, la sua splendida battaglia contro Emilio Nava: 4-6 7-6(4) 7-5 in 2h e 39? di gioco. Unadi quelle che restano, davanti ad amici, parenti e tanti appassionati che si sono riversati sulle gradinate per assistere al match. Ma l’Italia porta anche un secondo azzurro in main draw e anche questa è un’altra bella storia. Sì, perché Stefanomerita una gioia di questo genere dopo alcuni ...