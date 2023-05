Internazionali d’Italia 2023 | Cobolli | “Qualificarsi vincendo due partite ha un altro sapore”

Leggi su sportface

(Di martedì 9 maggio 2023) “Questo risultato è frutto della perseveranza che sto mettendo in ogni allenamento e questa vittoria ne è la prova“. Le parole di Flaviodopo il successo su Emilio Nava per 4-6 7-6(4) 7-5. Il romano ha conquistato un posto nel tabellone principale degliBNLun match da film su un Campo 2 gremito. “Prima del torneo avevo parlato con la mia famiglia di quanto sarebbe stato fantastico, tutta un’altra storia rispetto alla wild card in main draw dello scorso anno – racconta il tennista romano, attualmente numero 183 ATP -. Non ho trovato quasi mai la risposta, ma nel momento più importante ci sono riuscito ed è ciò che conta. Dopo aver avuto match point nel decimo gioco del terzo set e aver perso il game, ho guardato l’angolo e ci ...