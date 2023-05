Internazionali BNL d’Italia 2023 | Pigato si aggiudica il derby con Cherubini | Stefanini out

Leggi su sportface

(Di martedì 9 maggio 2023) Sorride Lisanel suo esordio assoluto in main draw agliBNL! Bravissima la teenager bergamasca ad avere la meglio nelcon Diletta, anche lei encomiabile nel vendere cara la pelle e nel costringere la sua rivale ad una battaglia intensa e ricca di capovolgimenti di fronte. 7-5 2-6 6-3 il punteggio maturato dopo 2 ore e 25 minuti sotto il caldo sole della Capitale, conperfetta nel primo set quando si è trattato di recuperare un break di ritardo. Nella seconda frazione c’è poi stato un piccolo assolo della propria connazionale, che però non è durato molto. Anche grazie alla tenacia della numero 483 del mondo, la quale ha rimontato un break di svantaggio anche nel parziale decisivo e alla fine ha chiuso la sfida in suo favore, non ...