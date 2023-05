Internazionali BNL d’Italia 2023 | Cobolli lotta | batte Nava in rimonta e accede al tabellone principale

(Di martedì 9 maggio 2023) Chetore Flavio, che si qualifica per ildegliBNLe aumenta la già folta pattuglia azzurra presente nel main draw del Masters 1000 di Roma. 4-6 7-6 7-5 il punteggio con cui ha sconfitto lo statunitense Emilionel turno decisivo delcadetto, al termine di una battaglia bellissima e dalla durata di 2 ore e 38 minuti. Incredibile la voglia, il sacrificio e il carattere messi in mostra dain quella che poteva inizialmente sembrare una giornata un po’ storta, soprattutto dopo aver perso un primo set nel quale era stato sempre in difficoltà. E invece il romano, davanti al proprio pubblico che l’ha sostenuto dal primo all’ultimo scambio, ha dato tutto quello ...

Le due hanno sconfitto in finale Cori Gauff e Jessica Pegula, che hanno parlato di quanto successo a freddo al Foro Italico nella conferenza stampa alla vigilia deglid'Italia. "...Il torneo di Roma , o meglio glidi Roma , è un Masters1000 sulla terra rossa che si gioca dall' 11 al 21 maggio 2023 sui campi del Foro Italico. In campo tutti i migliori tennisti del mondo. Djokovic , Alcaraz , ...Sorride Lisa Pigato nel suo esordio assoluto in main draw aglid'Italia ! Bravissima la teenager bergamasca ad avere la meglio nel derby con Diletta Cherubini , anche lei encomiabile nel vendere cara la pelle e nel costringere la sua rivale ad ...

