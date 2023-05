Inter-Milan | Inzaghi sorprende tutti | esclusione eccellente per l’Euroderby

(Di martedì 9 maggio 2023) Scelta a sorpresa di Simonein vista delcontro il. Ecco cosa avrebbe deciso il tecnico dell’. Vigilia di derby per. Un match fondamentale per la stagione di entrambe. Uscite troppo presto fuori dalla lotta Scudetto, leesi si trovano ad un passo da una finale di Champions League che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Guardiola approfondimento Champions, Europa e Conference League su Sky nel triennio 2024 - 2027 FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Derby, tutte le volte che si ......a grandi passi al: l'attaccante del Bologna è deciso a lasciare il club emiliano al termine della stagione per approdare a Milano, stavolta sulla sponda rossonera dopo l'esperienza all'...edle destinazioni più gradite. Sappiamo bene che l'è stata pronosticata come meta più quotata per il futuro prossimo del centrocampista ivoriano. Ilè sempre stato visto ...

Lo chef Berton, il dj Oliva, i piloti di F1 Gasly e Giovinazzi e l’icona del tennis Djokovic, la coppia del momento Berrettini-Satta, Afrojack con Elettra Lambroghini, Lazza, ...Il centravanti austriaco, con un passato all'Inter, vuole tornare a Milano. Le due società al lavoro per trovare l'accordo. Nelle gerarchie di ...