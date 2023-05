Inter | Gianfelice Rocca smentisce le notizie di un suo interesse

(Di martedì 9 maggio 2023), presidente del gruppo Techint, nonchè presidente dell'Istituto Clinico Humanitas ed ex numero di Assolombarda,lecirca un suoesse per l'acquisto dell'. ...

...le notizie circa un suo interesse per l'acquisto dell'. In merito a quanto apparso su alcuni organi di stampa, il gruppo Techint precisa in una nota "che le notizie di un interesse di...torna italiana I rumors . Chi èRocca . La smentita dell'azienda di Rocca .torna italiana I rumors. A lanciare l'indiscrezione di un possibile ritorno italiano alla guida ...Commenta per primo L'cambia proprietà Le notizie continuano a rincorrersi e fra investitori stranieri, fondi di ...Mario Rocca è invece il fondatore e presidente dell'Istituto Clinico ...

Inter: Gianfelice Mario Rocca compra il club da Zhang Il gruppo ... Calciomercato.com

L'ex numero di Assolombarda e presidente di Humanitas smentisce "con forza" le ricostruzioni giornalistiche su un suo presunto interesse ad acquistare l'Inter ...L'Inter cambia proprietà Le notizie continuano a rincorrersi e fra investitori stranieri, fondi di investimenti, fascicoli in mano a banche d'affari internazionali e "possibili compratori italiani" c ...