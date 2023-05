Intelligenza artificiale | rischio o opportunità?

(Di martedì 9 maggio 2023) E’ l’argomento del momento, che sta interessando gli scienziati dell’informazione come i consulenti governativi, gli studiosi come i governi i governi più emancipati in fatto di sfide per il futuro. E forse anche qualche potenza occulta pronta a buttarsi sulla disciplina: sinceramente c’è da nutrire un pò di preoccupazione. La materia non è certo roba di cui discutere durante la pausa pranzo, e più che ad una definizione tecnica, occorre pensare all’come ad un modo di sviluppare software che si rende necessario quando il programmatore non riesce a prevedere le istruzioni/condizioni necessarie per risolvere un certo problema. Quindi sviluppa una serie di algoritmi che permettono alla “macchina” di apprendere gradualmente come risolvere il problema. Panorama.it si è lasciata incuriosire dall’argomento e ha chiesto chiarimenti a ...

AGI - Spotify ha rimosso decine di migliaia di brani realizzati dalla start - up musicale diBoomy. È la mossa più clamorosa nella guerra che la piattaforma ha scatenato dopo le denunce di frode sui servizi di streaming. Negli ultimi mesi l'industria musicale ha ...Se l'automazione e la digitalizzazione hanno finora portato alla perdita di posti di lavoro nella produzione, il ruolo crescete dell'metterà sempre più a rischio i posti di lavoro in ufficio. Ad affermarlo è lo studio 'Arbeit 4.0 - The future of work' pubblicato dal gruppo di lavoro per l'osservazione del ..., guerre a parte nel 2023 sembra che nel mondo non si parli di altro. Siamo davvero di fronte a una rivoluzione Probabilmente sì ma non nelle forme che il mercato e la ...

Lavoro, “posti a rischio in ufficio”. La minaccia dell’intelligenza artificiale Il Tempo

Google, il motore di ricerca più utilizzato al mondo, compie 25 anni. Il 27 settembre 1998, Larry Page e Sergey Brin fondarono Google Inc. e da allora il motore di ricerca ha rivoluzionato il modo in ...Al via all'Università "Giuseppe Degennaro" un nuovo modello di acceleratore diffuso orientato alle aziende. Il Rettore Garzoni all'Adnkronos: "La crescita dell'Italia collegata a crescita Pil del Sud" ...