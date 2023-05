Intelligenza artificiale non creerà nuove cattedre e non ne taglierà sostituendo gli insegnanti Semplicemente velocizzerà ruoli | supplenze e pagamento stipendi

(Di martedì 9 maggio 2023) Calo demografico, accorpamento istituzioni scolastiche, razionalizzazione dei posti di potenziamento della didattica, altro che aumento di. E non ci verrà in aiuto neppure l’che, a quanto raccontano, non ha poteri moltiplicatori della popolazione scolastica. L'articolo .

... Puente ha raccontato, assieme all'altro ospite Gad Lerner, il mondo del giornalismo oggi, tra i mille rischi della rete, la fekenews e l'. Puente, che si occupa di fact ...A ChatGpt serve l'etica (No) Le notizie sulla morte del lavoro per mano dell'sono quanto meno esagerate. Già dieci anni fa l'università di Oxford aveva stimato che l'...Una rassegna Sullo stesso argomento: Qualche verità sull'uso eccessivo di antibiotici negli allevamenti italiani Così l'migliora la qualità dei vaccini Tra le più radicate ...

Intelligenza artificiale sostituirà i docenti Valditara: “Sarebbe devastante sostituirli con una chat. Ruolo fondamentale” Orizzonte Scuola

Un large language model (Llm), un modello linguistico ampio (di quelli alla base di strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT) in sintesi estrema, non fa che replicare questa operazione per ...A poche ore dalla conferenza per sviluppatori Google I/O 2023 del 10 maggio, Microsoft ha presentato alcuni aggiornamenti che spingono l’uso dell’intelligenza artificiale sul web ...