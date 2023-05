Insulti a Vlahovic | giudice A chiude curva nord Atalanta

... per un turno, tutta la Curva Nord Pisani dell'Atalanta a causa deglirazzisti rivolti a Dusannell'ultima partita di campionato. 'Cori beceri e insultanti di discriminazione ...Chiusura della curva 'Nord Pisani' dell'Atalanta per un turno dopo i "cori beceri e insultanti di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Juventus Dusan": lo ha deciso il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, che ha disposto "l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato 'Curva Nord Pisani' privo di spettatori". ...In Atalanta - Juventus il centravanti serbo è stato vittima di cori di discriminazione razziale da parte della curva bergamascaÈ arrivata l'attesa decisione suglirazzisti rivolti adagli ultrà bergamaschi nel corso del match tra Atalanta e Juventus andato in scena la scorsa domenica. Il Giudice sportivo ha comminato una squalifica alla Curva ...

Gasperini dice che zingaro urlato a Vlahovic non è razzismo: Anche figlio di p… è un insulto Sport Fanpage

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Chiusura della curva 'Nord Pisani' dell'Atalanta per un turno dopo i "cori beceri e insultanti di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Juventus Dusan Vlahovic": lo ha deciso il ...