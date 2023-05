Insegno al posto di Insinna e tutte le altre rivoluzioni in Rai

(Di martedì 9 maggio 2023) Come si legge sul Corriere, a quanto pare presto assisteremo a delle vere e proprienei programmi della Rai e non solo. Iniziamo subito con il dire che Monica Setta dovrebbe prendere ildi Serena Bortone, nella conduzione della trasmissione del primo pomeriggio di Rai 1. Flavioattualmente al timone de L’eredità, dovrebbe essere sostituito nel quiz game del pomeriggio dal collega Pino. Infine, dovrebbe approdare in casa Rai anche un noto conduttore di Mediaset. Chi? Nicola Porro ma ancora non si sa quale programma potrebbe prendere in mano.

A Washington nel 1986 in un ricevimento alla Casa Bianca, con smoking obbligatorio per gli uomini, Ottavio Missoni arrivò con un cardigan di maglia nero aldella giacca, bellissimo. La sua ...Si prosegue con Rocco Papaleo per 'L'ispettore generale' di Nikolaj Gogol e con Pinoin '... Dal Globe - chiuso esotto sequestro dopo il crollo di una parte della struttura in Villa ...Quel Giro lo concluse al cinquantottesimo, a due ore, due minuti e 12 secondi dal vincitore, ...prima a saper perdere, e poi, con gli allenamenti giusti e l'alimentazione giusta, a parole ...

Toto-nomi Rai, “l’obiettivo principale si chiama Nicola Porro” Il Fatto Quotidiano

Sono residente a Napoli ma vivo a Varese, dove insegno in una scuola secondaria, titolare in ruolo da due anni, i miei figli e mio marito abitano e risiedono con me nel comune di titolarità. La gradua ...