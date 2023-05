Insalata in busta | cos' è questa storia dello stop agli imballaggi

(Di martedì 9 maggio 2023) Potrebbe essere l'effetto di una proposta della Commissione europea sugliin plastica monouso per frutta e verdura

Nel primo caso sono a rischio prodotti comein, reticelle e cestini di frutta o vaschette di verdura. Nel secondo le bottiglie fuori standard come le magnum di spumante o i grandi vini ...Ma quali sarebbero le ripercussioni sociali ed economiche Fatti, numeri e polemiche AddioinÈ quanto vorrebbe Bruxelles con la proposta di regolamento sugli imballaggi presentata ...Il nuovo regolamento sugli imballaggi dell'Unione Europea rischia di cancellare dagli scaffali dei supermercati l'in, i cestini di fragole, le confezioni di pomodorini e le arance in rete ma anche le bottiglie magnum di vino con un effetto dirompente sulle abitudini di consumo degli italiani e sui ...

La direttiva Ue sugli imballaggi rischia di cancellare le insalate in busta Il Sole 24 ORE

Potrebbe essere l'effetto di una proposta della Commissione europea sugli imballaggi in plastica monouso per frutta e verdura ...Una proposta di regolamento avanzata dall’Ue sugli imballaggi mette in allarme le associazioni di categoria, e potrebbe cambiare le abitudini di acquisto di milioni di consumatori.