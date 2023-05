Inps | fino a marzo per l' assegno unico pagati 17 | 4 miliardi

(Di martedì 9 maggio 2023) Per l'universale, nel primo trimestre di competenza di quest'anno, sono stati erogati alle famiglie 4,4, destinati a 9,4 milioni di figli, che si aggiungono ai 13del ...

Lo indica l'Osservatorio sull'assegno unico universale dell'. A marzo di quest'anno l'importo ... ad un massimo di 189,20 euro per Iseea 16.215 euro. .... l'(Istituto nazionale previdenza sociale) e l'Inail (Istituto nazionale per l'assicurazione ... due commissari straordinari, in caricaalla scelta dei due nuovi presidenti. Decreto, ...... a farsi interprete di questa linea di pensiero è l'indefesso Tito Boeri, già presidente dell'... dal turismo al commercioalla ristorazione e all'agricoltura. E poi le famiglie hanno un ...

Per l'assegno unico universale, nel primo trimestre di competenza di quest'anno, sono stati erogati alle famiglie 4,4 miliardi, destinati a 9,4 milioni di figli, che si aggiungono ai 13 miliardi del 2