Inizia l’era Salvini con l’Avellino | primo confronto con D’Agostino

(Di martedì 9 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoErnestoè arrivato in Irpinia. Dopo le dimissioni delle scorse ore (leggi qui), il dirigente di Anzio ha raggiunto il quartier generale di Montefalcione. Lungo colloquio con la famiglia. Nel pomeriggio,è in programma l’incontro con il tecnico Massimo Rastelli.non sarà annunciato prima di dieci giorni, dopo le dimissioni al Siena è questo il tempo di attesa per legarsi al sodalizio irpino.– salvo cambiamenti – firmerà un biennale con opzione per il terzo anno con il club biancoverde. Tra ripresa e futuro,riaccende i motori in attesa diL'articolo proviene da Anteprima24.it.