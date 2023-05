Ingrassare? È a causa di GLP1 | l’ormone “pigro” che stimola o no le cellule metaboliche

Leggi su fmag

(Di martedì 9 maggio 2023) Da oggi in poi, quando ci chiederanno se per caso abbiamo messo su peso, potremmo rispondere che è adi: si tratta di un ormone che permette la correttazione (o, al contrario, la totale assenza della stessa) delle. La scoperta proviene dai laboratori dell’Università di Pisa, in una ricerca pubblicata su “Obesity” e realizzata insieme all’istituto di ricerca National Institutes of Health negli Stati Uniti. Come agiscePer studiare l’effetto che hasulla sintesi metabolica, i ricercatori hanno studiato la reazione chimica e fisiologica del corpo umano in relazione ad una “grande abbuffata” di carboidrati. Ovviamente, di fronte ad un pasto importante era già noto che non tutti rispondono ...