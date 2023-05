Infortunio Lozano | la possibile diagnosi fa tremare il Napoli | c’entra il mercato

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 9 maggio 2023) Ilpotrebbe fare a meno di Hirvingin vista di queste ultime partite stagionali. L’attaccante messicano ha accusato un problema al ginocchio nel corso dell’ultima sfida casalinga contro la Fiorentina. Il problema è apparso subito serio ed è attesa per capire quale sarà l’esito degli esami strumentali a cui l’ex PSV si sottoporrà. L’ipotesi dell’intervento chirurgico non è affatto da escludere, quindi il club azzurro monitora la situazione per capire quali possono essere gli sviluppi anche in chiave, visto cheè stato al centro di diverse voci in questi ultimi mesi. Hirvingesce dal campo accompagnato a spalla durante-FiorentinaAttesa per gli esami Di seguito, quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino a proposito delle condizioni del ...