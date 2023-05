Inflazione da profitti e giganti «egoisti» | perché in Italia i prezzi non scendono

(Di martedì 9 maggio 2023) Innonnonostante la Bce. Tra energia e cibo si scaricano sui cittadini i tempi magri della pandemia e il precedente assalto del low cost. Anche se le materie prime non sono più al top. E i margini, almeno per alcuni, crescono

...perché è una misura che può dare un sollievo ai salari in questa fase difficile con una...vanno cercate anche nell'incremento del prelievo sulle rendite finanziarie e sugli extra -...Qualcuno parla di " greedflation ",da avidità : le imprese hanno approfittato degli aumenti di energia e materie prime per giustificare rialzi dei prezzi eccessivi, accrescendo ie disinteressandosi delle ...Sempre più spesso si usa la definizione di 'da'. Che è altra cosa rispetto ai costi da materie prime o dai recuperi salariali richiesti dai lavoratori. Il rappresentante italiano ...

L'inflazione è da profitti Contropiano

MILANO (Reuters) - Indici piatti a Piazza Affari in una giornata piena di risultati societari che influenzano i corsi di borsa. A livello più generale, deboli i mercati asiatici che ritracciano dai ma ...