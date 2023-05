In Italia mancano 6 700 conducenti | scatta l' allarme

Ora lei non c'è più e Giò non si dà pace: 'Mii tuoi messaggi prima di entrare a scuola, la tua risata,… lasci un grande vuoto che mai nessuno riuscirà a colmare'.Sono 6.700 i conducenti di bus turistici chein, pari al 40% del fabbisogno in Europa (circa 17mila totali). A questo proposito occorre incentivare l'ingresso di giovani e stranieri, abbassando le soglie di accesso, sia in termini ...... e i Big Five , tra cui l'con Marco Mengoni con il brano che ha trionfato al Festival di Sanremo lo scorso febbraio ' Due Vite ', e la Spagna con Blanca Paloma.quindi davvero pochi ...

Allarme bus turistici, in Italia mancano 6.700 conducenti - Sotto la ... Agenzia ANSA

Sono 6.700 i conducenti di bus turistici che mancano in Italia, pari al 40% del fabbisogno in Europa (circa 17mila totali). (ANSA) ...Fiori di zucca alla romana: la ricetta di uno dei piatti tipici della città eterna, ecco qual è l'ingrediente segreto che non deve mancare ...