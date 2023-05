In diretta da Mosca | la parata per la Giornata della Vittoria

Leggi su lastampa

(Di martedì 9 maggio 2023) Anche questo 9 maggio la Russia celebra con unamilitare nella Piazza Rossa dilasulla Germania nazista nella Seconda guerra mondiale (nota come Grande guerra patriottica in molti paesi dell'ex Unione Sovietica, tra cui la stessa Russia).

Nel discorso che ha tenuto per l'occasione, il presidente Vladimir Putin ha accusato le "elites occidentali" di seminare "odio e russofobia".