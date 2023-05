In Arabia Saudita l’anno prossimo sarà derby tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi?

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 9 maggio 2023) La storica rivalità andata avanti per anni in Spagna trapotrebbe riproporsi in salsainfatti giocherà inla prossima stagione. Il suo contratto“spaziale”. Si parla di 400 milioni. Il campione del Mondo è già sotto contratto con l’ente del turismo. Oradovrebbe ritrovare nel campionato arabo, ingaggiato dall’Al-Nassr dopo il Mondiale disputato in Qatar. Secondo i media sauditi ad avanzare l’offerta all’argentino sarebbe il club rivale, l’Al-Hilal, che riporterebbe in vita il duello tra i due come ai tempi del campionato spagnolo. Una rivalità tenuta viva anche dal pubblico ...