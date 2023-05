Imparare la matematica giocando coi mattoncini | a Napoli il via al progetto della Fondazione Agnelli

(Di martedì 9 maggio 2023) L'obiettivo è migliorare l'apprendimento delle discipline scientifiche e ridurre il divario di genere. Il piano, partito in 88 classi di diverse città, è stato presentato nella scuola primaria Quarati da John Elkann: "Si rivolge a tutte le ragazze e i ragazzi italiani per...

Si chiama "Matabì", negli intenti aiuta a imparare la matematica fin da piccoli perchè, osserva Tabacco, "è lì che parte il problema". E anche il divario tra maschi e femmine. Il progetto, che ha il ...la matematica fin da piccoli è possibile ed è anche divertente. Il progetto Matabì che lanciamo oggi si rivolge a tutte le ragazze e i ragazzi italiani per aiutarli a prendere familiarità ...

L'obiettivo è migliorare l'apprendimento delle discipline scientifiche e ridurre il divario di genere. Il piano, partito in 88 classi di ...delle allieve alle prese con la matematica. “Imparare la matematica fin da piccoli è possibile ed è anche divertente. Il progetto Matabì che lanciamo oggi si rivolge a tutte le ragazze e i ragazzi ...