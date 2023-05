Imballaggi | nuova direttiva Ue penalizza Made in Italy | ecco perchè

Leggi su quifinanza

(Di martedì 9 maggio 2023) Insalata in busta, ma anche cestini di fragole, confezioni di pomodorini, arance in rete come pure le bottiglie magnum di vino: è lungo l’elenco dei prodotti che rischiano di essere letteralmente “cancellati” dagli scaffali dei supermercati a causa del nuovo regolamento suglidell’Unione Europea che avrebbe “un effetto dirompente sulle abitudini di consumo degli italiani e sui bilanci delle aziende agroalimentari”. Coldiretti lancia l’allarme in occasione dell’inaugurazione di Tuttofood a Milano., laUe Se confermata, la proposta di regolamento suglipresentata dalla Commissione Europea imporrebbe, infatti, tra le altre cose, l’addio alle confezioni monouso per frutta e verdura di peso inferiore a 1,5 chilogrammi, giudicate superflue e considerate al ...