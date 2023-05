iliad business | tariffa 5G con 220 GB e tutto illimitato

Leggi su pantareinews

(Di martedì 9 maggio 2023) L’offertaè soluzione di telefonia mobile per chi cerca un pianorio pensato per le piccole e medie imprese che offre chiamate ed SMS illimitati in Italia e in Europa, oltre a 220 GB di traffico dati in 5G. L’offerta si basa sulla rete proprietaria, che copre il 98% della popolazione italiana e offre una qualità del segnale elevata. Inoltre, grazie alla tecnologia VoLTE, è possibile effettuare chiamate in alta definizione e navigare in internet contemporaneamente. Per attivare l’offerta, basta accedere al sitoe richiedere le SIM necessarie, che verranno spedite gratuitamente a domicilio o acquistarle presso una delle oltre 4000 Simbox presenti sul territorio nazionale. Fibra WindTre per P. IVA: solo 0,44€ al mese, ultimo giorno per risparmiare 2500€ Cosa propone ...