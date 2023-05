Ilary Blasi nel mirino del pubblico dopo L’Isola dei famosi | ecco perché

Leggi su 361magazine

(Di martedì 9 maggio 2023) La conduttrice finisce sotto attacco adeineldei telespettatorideidiè iniziata da quattro puntate, ma non senza ostacoli. La conduttrice romana, al timone del reality per il terzo anno consecutivo, è alla sua volta più attesa alla guida del programma, visto il momento personale dal quale è reduce. La separazione da Francesco Totti, la nuova vita con Bastian, la separazione burrascosa dall’ex marito e i riflettori sempre ben puntati su di lei, pronti a catturare ogni minima mossa. Tornare a dedicarsi pienamente al lavoro è stata certamente una bella boccata d’ossigeno per, che però non sta attirando i soliti gradimenti degli ultimi anni, anzi. Il ...