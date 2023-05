Il vicepresidente del Siviglia | «Tifosi entusiasti della possibilità di giocare la settima finale di Europa League»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 9 maggio 2023) José Maria del Nido Carrasco,del, ha parlato ai microfoni di Canal Sur Radio in vistapartita contro la Juve José Maria del Nido Carrasco,del, ha parlato ai microfoni di Canal Sur Radio. PAROLE – «Isonodiladi UEFA. È tempo di divertirsi perché il sogno è tornato. Le persone sono molto coinvolte, non vedono l’ora di. I giocatori hanno sofferto molto per le conseguenze di questa stagione. Vogliono davvero che la palla rotoli e che noi possiamo goderci un match così bello e una competizione ...