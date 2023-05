Il Trono di Spade | Richard Madden piangeva durante le riprese delle Nozze Rosse

Come quella del prequel de Ildi, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight . "Resterà chiusa per tutta la durata dello sciopero. Non sono a Los Angeles, dunque non posso ...Il suo carattere stoico e determinato ha portato i media a descriverla come 'una misteriosa dea romana', 'la nuova Lady di Ferro' e 'un personaggio da letteratura fantasy', alladi, ...Ecco la sinossi ufficiale : " Un secolo prima degli eventi de Ildi, due improbabili eroi vagano per Westeros : un giovane, ingenuo ma coraggioso cavaliere, Ser Duncan l'Alto, e il suo ...

George R.R. Martin ha svelato che la stesura degli script della serie prequel del cult Il Trono di Spade è in pausa per lo sciopero degli sceneggiatori.