Il triangolo a Corte? L' indizio arriva da un paio di décolleté col fiocco

(Di martedì 9 maggio 2023) Secondo le solite malelingue, Rose Hanbury avrebbe un affaire col Principe William. E il suo look per l'incoronazione di re Carlo III non fa che gettare benzina sul fuoco. Perché quelle scarpe non possono certo essere state scelte a caso… Siamo di fronte al primo caso di revenge shoes?